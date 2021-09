Inondations : des New-Yorkais pris au piège de leur appartement en sous-sol

La plupart des personnes qui ont trouvé la mort dans cette tempête vivaient dans les "Basement", des logements en sous-sol en dessous du niveau de la rue, explique notre correspondant Axel Monnier. Il se trouve près d'une petite maison dans le quartier du Queens à New York, où une mère et son fils ont été retrouvés noyés. Ils n'ont pas eu le temps de sortir. Les habitants du quartier sont revenus leur rendre hommage. La police est en train d'effectuer les premières constatations pour comprendre comment ils se sont retrouvés pris aux pièges par les eaux. Une famille a accepté de montrer à notre journaliste leur habitation au sous-sol, exactement la même que celle où la mère et son fils ont péri jeudi. "On a eu très peur. Les enfants hurlaient. Il tombait des trombes d'eau. Personne ne venait nous aider. On n'est jamais arrivé à joindre les secours au téléphone", déplore l'un d'eux. La famille a commencé à tout nettoyer parce que le niveau de l'eau est monté très haut. Ils ont d'ailleurs montré à notre équipe une vidéo qui montre l'étendue des dégâts. Tout est dévasté à l'intérieur. Heureusement pour eux, ils ont réussi à se mettre à l'abri juste au-dessus, parce qu'ils occupent aussi le rez-de-chaussée, ce qui n'est pas le cas de tous leurs voisins, précise notre journaliste. Dans la rue, des voitures sont désormais inutilisables, car elles étaient encore noyées hier sous 2 mètres d'eau. Le plus dur commence pour les habitants : se faire reconnaître comme victime par les assurances et les autorités.