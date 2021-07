Inondations en Allemagne : à la recherche des disparus

C'est une bougie tachée de terre et quelques fleurs en hommage aux victimes qui marquent l'emplacement du drame. Dans ce foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap, douze résidents ont été tués, noyés dans leur chambre du rez-de-chaussée. Dans la rue, nous rencontrons Günther, qui habite juste en face. Elle nous parle de ses voisins, qu'elle croisait tous les jours. “Il y avait surtout une qui était très marrante, parce qu’elle ouvrait la fenêtre le matin. Et puis criait : ‘ Bonjour, comment ça va, moi, je vais bien, voilà ma poupée etc’. Elle est morte aussi”. Réfugiée à l'étage pendant l'inondation en pleine nuit, Günther et sa famille entendent des cris venant du bâtiment. “Un jeune homme qui criait : ‘aidez-moi, je ne sais pas nager, je vais me noyer, je ne veux pas mourir, et cetera”. Un résident était en fait accroché à l'extérieur de cette fenêtre, cramponné à la vie du bout des doigts, sa tête dépasse à peine de l'eau. Günther et ses proches lui parlent de tenir bon et appellent les pompiers. “Pendant presque 3h, on a encouragé cet homme. Et ils sont venus, ils ont pu le sauver”. Le résident a survécu. Une lueur d'espoir dans une Allemagne, quatre jours après l'inondation, retournent toujours les décombres à la recherche des disparus. On en compte encore plus d'une centaine dans la région. Alors, un célèbre journal allemand, le Bild a décidé de publier plusieurs avis de recherche sur son site Internet. Voilà quelques-uns de ces visages, celui de Lisa Hüffel, 30 ans, par exemple, disparue avec sa voiture. Un couple Aida et Klaus Huber, Karl-Heinz Zimmerman, 93 ans. Annika Schmitz, elle, cherche le grand-père de son meilleur ami. Voilà sa photo : Wolfgang Schubert. Le reste de sa famille est en Indonésie, alors c'est elle qui s'occupe des recherches sur place. L'homme a disparu au début de l'inondation. “L'eau est montée très rapidement. Il a voulu mettre la voiture à l'abri, il n'est jamais revenu. Il voulait juste sauver la voiture avec deux de ses voisins et tous les trois ont disparu. Annika le recherche comme si c'était son propre grand-père. Elle a publié un avis de disparition. “Je sais que beaucoup de disparus ont été retrouvés morts, mais on espère qu'il est toujours en vie, que quelqu'un l'a aidé et accueilli”. Dans la région, la liste des disparus diminue pendant que celle des victimes s'allonge. Mais les Allemands veulent garder espoir jusqu'au bout.