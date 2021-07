Inondations en Allemagne : la recherche des disparus se poursuit à Erftstadt-Blessem

Dans cette ville près de Cologne, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, les habitants décrivent une scène presque irréelle et se trouvent devant une incompréhension totale. Cette petite rivière, d'habitude si tranquille, était sortie de son lit au cours de la nuit et a entraîné une crue historique. Elle a englouti toute une partie de la ville d'Erftstadt-Blessem et a fait des dégâts considérables. Ce vendredi soir, les recherches d'éventuels survivants sont encore en cours. Mais elles sont très difficiles parce que les maisons sont tombées dans ce gouffre qui s'est créé. Pour l'instant, les pompiers n'y ont pas accès. Le seul moyen de poursuivre les recherches est en fait d'attendre que l'eau passe. Cela pourrait pourtant prendre plusieurs jours selon les autorités locales. Dans cette ville, les dégâts sont tellement immenses que les autorités allemandes ne les ont pas encore chiffrés. Les eaux ont pris tout le monde par surprise. Elles ont coupé des routes et brisé des autoroutes. Vu l'ampleur de la catastrophe, Angela Merkel parle de tragédie. La chancelière allemande compte se rendre sur place dès qu'elle pourra.