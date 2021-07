Inondations en Allemagne : le bilan dépasse les 140 morts

Voitures après voitures, à la recherche de victimes, dans la nuit de mercredi à jeudi, les automobilistes d'une route nationale allemande n'ont eu que quelques minutes pour s'échapper. Comme dans la ville d'Erftstadt juste à côté, aucune victime n'est à déplorer pour l'heure. Mais en une journée, les secouristes n'ont pu avancer qu'une centaine de mètres dans leurs recherches. Le tronçon inondé s'étend sur plus de 2 km. Il faudra plusieurs pour l'inspecter. Du temps, il en faudra dans tout l'ouest de l'Allemagne pour constater les dégâts, chercher les disparus, des dizaines d'habitants. Selon la police, les inondations ont causé la mort de 140 personnes. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir dans les prochains jours. Pour les survivants, après le choc de la catastrophe, l'heure est au nettoyage, et plus dur encore, à la prise de conscience. Le gouvernement devrait mettre en place un fonds d'aide spécial pour les sinistrés. Le coût des dégâts pourrait s'élever à plusieurs milliards d'euros. Angela Merkel se rendra demain à Schuld, l'un des villages en grande partie détruit par les eaux.