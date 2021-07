Inondations en Allemagne : le bilan ne cesse de s'alourdir

Dans une ville où il n'y a presque plus d'électricité, un point de recharge pour téléphone est comme une ligne de vie. Un petit câble où passent beaucoup d'inquiétudes. Chacun essaie en effet de joindre leurs familles qui se trouvent dans une ville touchée par les inondations. La ville a été complètement dévastée. Autour de la commune d'Ahrweiler, en Allemagne, on compte au moins 90 morts. Des scénarios que certains habitants n'arrivent toujours pas à réaliser. Et le travail de recherche est difficile. Il faut déblayer les maisons, parfois même à la pelleteuse tellement il y a de débris. Dans la ville, il y avait sept ponts. Ils ont tous été détruits. Les pompiers travaillent jours et nuits pour trouver les survivants : "nous sommes encore en train de chercher les gens. On coupe les caves, les garages, pour nous, c'est vraiment un travail d'Hercule". Le rôle des pompiers ne s'arrête pas là et les habitants sont plus que reconnaissants. En Allemagne, les autorités estiment que les inondations ont fait 133 morts. Néanmoins, elles préviennent que ce bilan risque de s'alourdir dans les jours qui viennent.