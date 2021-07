Inondations en Allemagne : les stigmates des intempéries commencent à apparaître

“Les stigmates de cette terrible inondation, on les voit en fait à chaque coin de rue ici. Ce sont notamment ces piles de gravats, de remblais. Ce sont tous les objets, les meubles, l' électroménager qui ont été touchés, ramenés et détruits par cette eau boueuse. Une eau si puissante. Elle a réussi complètement à projeter ce véhicule contre le mur. Elle a même retourné cette camionnette. C'est vous dire la force de l'inondation”, a précisé Florian Litzler, notre envoyé spécial à Ahrweiler, l'une des zones les plus touchées d'Allemagne. "Les habitants sont toujours sous le choc. Ils sont aussi reconnaissants pour l'arrivée notamment des secours, des pompiers. Plus de 600 dans le secteur œuvrent jour et nuit pour essayer d'apporter l'électricité, apporter à boire et nettoyer. Ils pompent notamment les caves, les garages pour aussi retrouver d'éventuelles victimes qui auraient été piégées par la montée des eaux", a-t-il ajouté.