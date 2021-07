Inondations en Belgique : place au nettoyage et au défi de la reconstruction

C'est une ville dévastée où l'urgence est partout. A Pepinster, la crue de la Vesdre a fait au moins six victimes, a balayé le centre-ville et a éventré les maisons. Depuis samedi, les habitants sont à pied d'œuvre. Ils évacuent la boue et déblaient les maisons. Tout nettoyer, voilà un défi colossal, même avec sa famille en renfort. Dans le centre-ville, une noria de camion de pompage et de tractopelle se démène pour dégager les montagnes de déchets. Bénévolement, l'entrepreneur Christophe Toussaint, a mobilisé ses équipes et dix de ses machines. "La difficulté c'est qu'il y a certaines zones inaccessibles", explique-t-il. Selon lui, il faudra encore des mois pour tout déblayer avant de reconstruire. La première priorité est de rétablir l'électricité et 50% du réseau est déjà réparé. Le maire de Pepinster se donne cinq ans pour reconstruire sa commune. Il estime les dégâts à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pepinster comme l'ensemble des communes belges touchées par les inondations, vont pouvoir bénéficier d'aide de l'Etat mais aussi de l'Union européenne via son fonds de solidarité.