Inondations en Belgique : situation catastrophique à Pepinster

L'eau s'est enfin retirée de Pepinster et de l'autre côté de la Vesdre. Cette rivière a été la première rivière à sortir de son lit dès mercredi soir. Sur cette rivière meurtrière, les secours sont à pied d'œuvre quelque temps. Ils tentent encore de trouver dans les décombres de nouvelles victimes. Ils sont munis d'un drone. Et un hélicoptère de la police surveille tout le village depuis ce samedi au début d'après-midi. Au plus fort de la crue, le niveau de la Vesdre est monté jusqu'à deux mètres de hauteur. Ce samedi matin à Pepinster en Wallonie (Belgique), l'heure est au nettoyage, au déblayage de la boue et des maisons dont certaines sont totalement éventrées. Sous le choc, certains habitants ont retrouvé leurs maisons démolies. Ils ont tenté de sauver ce qui peut l'être.