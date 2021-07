Inondations en Belgique : une immense chaîne humaine s'est formée

Ils sont revenus chez eux et ils ne sont pas seuls. À Chênée, l'une des communes les plus touchées par les inondations, ils sont des centaines à nettoyer les dégâts. Pendant trois jours, la crue de la Vesdre a tout balayé sur son passage. De la boue partout, des carcasses de voitures, des rues éventrées, mais surtout, des montagnes de meubles et de gravats. Évacué il y a deux jours, Josepe a tout perdu. Mais pour lui, ce qui fait monter son moral, ce sont ses voisins, ses amis et l'entraide autour de lui. Un esprit de solidarité, c'est ce qui fait tenir les sinistrés. Comme Ilam et sa fille. Elles ont passé deux jours cloîtrées au premier étage de leur maison. Une chaîne humaine s'est formée spontanément pour déblayer toutes leurs affaires. À quelques centaines de mètres de là, même entraide chez Patrick sur les bords de la Vesdre. De toute la Belgique, toute sa famille est venue l'aider. Ils ont même apporté avec eux une tractopelle. L'armée est venue aussi en renfort. Des bras supplémentaires indispensables. Et les dons s'organisent comme des livreurs venus de Liège avec de l'eau potable. Un réconfort à l'heure où la ville de Chênée tente de se relever.