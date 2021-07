Inondations en Europe : comment expliquer la violence et l’ampleur du phénomène ?

En Allemagne, le village de Bad Neuenahr-Ahrweiler est aussi à reconstruire. Selon les autorités allemandes, c'est ce canton qui a été le plus frappé par les inondations. L'eau a tout emporté, ou presque. En moins de deux heures, les habitants étaient encerclés. Selon un citoyen, il n'y avait qu'un petit peu d'eau à 23h30. Mais à une heure du matin, soit en 15 minutes, tout s'est retrouvé sous l'eau. Un peu plus au nord de l'Allemagne, la décrue n'est toujours pas amorcée à Eschweiler. Les sinistrés affichent la même incrédulité face à la soudaineté de la montée des eaux. À Coblence ou le Rhin et la Moselle se rejoignent, le niveau de l'eau est si haut que les quais sont désormais invisibles. Ces pluies diluviennes se sont abattues sur l'Allemagne, mais aussi au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas. Partout, des dizaines de cours d'eau ont gonflé des rivières qui ont largement débordé par endroits. C'est le cas de La Meuse aux Pays-Bas. Le fleuve devrait atteindre son plus haut niveau depuis deux siècles. Des dizaines d'habitants ont dû être évacués. Le gouvernement néerlandais a reconnu l'état de catastrophe naturelle. La suite dans le reportage ci-dessus.