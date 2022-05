Inondations en Guadeloupe : l'heure est au bilan

Ce sont des images que Guadeloupe n'oubliera sans doute pas. Celles de Pointe-à-Pitre tout juste réveillé au petit matin figé comme sous les eaux. Ce patron d'hypermarché au Gosier est venu en canoë constater les dégâts. Le parking de son magasin est méconnaissable entièrement recouvert de boues. À l'intérieur, la marchandise flotte encore dans 20 cm d'eau. Les pertes sont considérables. "On va nettoyer maintenant, ça va être compliqué. On espère pouvoir y arriver en milieu de semaine prochaine". Rouvrir à tout prix et sauver ce qu'il peut l'être. Dans ce salon de coiffure, l'eau est aussi montée à 1,60 mètre. Tout est à reconstruire. "C'est décourageant". La Guadeloupe n'avait pas connu de telles intempéries depuis 2017 et le cyclone Maria. En une nuit, il est tombé sur l'île plus de 300 millimètres d'eau. L'heure est à présent au nettoyage. "Le niveau a baissé, on essaye tant bien que mal avec ce qu'on a de repousser l'eau. Ces intempéries ont deux morts et un disparu. Ce soir, la vigilance reste de mise et l'alerte orange est maintenue. La Préfecture demande aux Guadeloupéens d'éviter les déplacements inutiles. TF1 | Reportage I. Marie, B. Jourdier, C. Ingold, S. Vignon, T. Roesch