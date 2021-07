Inondations : la Belgique de nouveau frappée

Le cauchemar se répète dans la province de Namur. Quelques jours après les intempéries tragiques, les habitants ont été durement touchés par de nouvelles inondations. "Le ruisseau avait vraiment débordé en même pas une heure. Et du coup, tout est monté là. En un quart d'heure, tout a été raflé, tout a été parti de l'autre côté", raconte une habitante. En quelques minutes, une vague de plus de 1m50 déferle dans les rues, inonde les maisons et balaye en quelques secondes des dizaines de véhicules. Après le déluge, images impressionnantes de cet amas de voitures entassées sur cette voie ferrée méconnaissable, et ces morceaux de route arrachés, emportés par la force de l'eau. Heureusement, les dégâts sont uniquement matériels. Il n'y a aucune victime. À 30 km, la ville de Namur, déjà touchée il y a dix jours, est à nouveau les pieds dans la boue. Conséquence de pluie diluvienne et d'un réseau d'évacuation des eaux déjà éprouvées. Fatigués, habitants et commerçants semblent résigner. "C'est reparti, fois dix quoi, c'est catastrophique. Donc, voilà, on ne sait pas quoi faire. Quand la nature se déchaîne... malheureusement", se désole Ates Afedin, cogérant du supermarché "Sevimler Market" à Namur, Wallonie (Belgique). Dimanche soir, la vigilance élevée aux averses orageuses est maintenue dans la province de Namur.