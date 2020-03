Inondations : la région nantaise et la Sarthe sous les eaux

Par endroits, la Sarthe est montée d'au moins un mètre cinquante, jusqu'aux portes des maisons. Par précaution, la mairie a déclenché un dispositif d'alerte par SMS. Dans l'ouest, de nombreux cours d'eau débordent à cause des fortes précipitations. En Loire-Atlantique, depuis octobre, il pleut plus d'un jour sur deux. Une décrue qui sera longue, car de la pluie est encore annoncée dimanche et toute la semaine prochaine.