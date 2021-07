Inondations : l'Autriche touchée à son tour

Dans la vidéo en tête de cet article, un torrent de boue et deux personnes qui tentent tout pour y échapper. Un troisième homme essaie de leur venir en aide, mais il est emporté avec eux sur plusieurs mètres. Ils parviennent miraculeusement à se dégager du courant. Les habitants de Hallen en Autriche ont été surpris par la violence de cette crue qui a transformé leur modeste cours d'eau en un déluge. En Bavière, les mêmes pluies torrentielles ont fait au moins une victime. Et en Pologne, des villages entiers sont inondés. Par endroits, les routes ont même disparu sous les flots. Les intempéries devraient encore poursuivre toute la nuit dans l'Est de l'Europe.