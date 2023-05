Inondations : le verger de l'Italie sous les eaux

Cela fait trois jours que Marco Ercolani n'a pas pu accéder à ses vignes. "C'est la première fois qu'on peut passer. Enfin, on passe seulement en tracteur. L'eau est encore trop haute", constate l'agriculteur. Les derniers mètres se font à pied avant le constat terrible. Les dégâts causés par les inondations sont considérables. Douze hectares sont complètement immergés. Les vignes, assez résistantes, ont encore une chance de survivre. Ce n'est pas le cas des autres plantations. Un drame pour l'Émilie-Romagne, le verger de l'Italie. Au total, 7 000 exploitations ont été inondées en quelques heures. Ces terres sont cultivées par la famille d'Andrea Melandri depuis 1897. Jamais ils n'ont connu un tel événement, jamais ils n'auraient imaginé tout perdre un jour. "Malheureusement, l'excès d'eau asphyxie les plantes. Les racines sont pleines d'eau. Elles ne peuvent plus respirer. Cette plantation est morte", déplore-t-il. Les prunes, le blé, les pêches, autant de récoltes qu'Andrea ne fera pas cette année. Il estime ses pertes à plus d'un million d'euros. Aujourd'hui, tous les agriculteurs de la région appellent à l'aide pour la survie de leurs activités.discutées Des aides financières devraient être mardi prochain lors du Conseil des ministres italiens. TF1 | Reportage L. Kebdani, N. Mendoza