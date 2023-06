Inondations, pluies diluviennes : encore un week-end d'orages

Pris par surprise, après un orage particulièrement violent, les voyageurs ont eu les pieds dans l’eau à la gare de Toulouse ce dimanche dans la soirée. “Ce n’est pas trop normal que ce soit inondé à l’intérieur. Ce n’est pas le concept d’un bâtiment”, réagit une dame. Place désormais au nettoyage. Vers seize heures, des trombes d’eau s'abattent sur la ville. Les rues sont vite noyées. Polices et pompiers procèdent encore à une centaine d’interventions : ici, une coulée de boue, là, une devanture d’une boîte de nuit s’est détachée. “On arrive assez vite sur place et on a pu constater que le haut-vent était par terre. Ça doit embarquer la clim au passage. En arrivant, à part quelques feuilles, on pense qu’il y a eu une accumulation d’eau”, explique un responsable. La Loire, mais aussi l’Aude ont été touchées. Cet épisode orageux devrait, par endroit, se poursuivre dans la soirée. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Chaize