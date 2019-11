Inondations : plusieurs quartiers fermés à Brignoles

La rivière du Caramy a connu une crue record dans la soirée du 23 novembre 2019. Le lendemain, les habitants n'ont pu que constater les dégâts. Les services de la mairie et les pompiers ont commencé à évacuer les gravas emportés par le courant. Les opérations de nettoyage vont durer plusieurs jours. Près de 140 personnes ont trouvé refuge dans l'école élémentaire de la commune. Une quarantaine d'entre elles devront être relogées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.