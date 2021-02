Inondations : pourquoi ça ne baisse pas ?

Dans la nuit de samedi, le niveau de la Charente a encore monté. Ce dimanche matin, dans un village au sud de Saintes (Charente-Maritime), une cinquantaine de maisons est inondée. Le maire et son équipe secourent les chiens. Sur place, tout le monde se mobilise pour faire face à cette inondation. Avec plusieurs centimètres de montée d'eau dans la maison, certains ont dû quitter leur domicile pour être logés en famille ou chez des amies. Ils sont plus de 25 à avoir opté pour cette solution, même si l'organisation qui attend derrière n'est pas facile. De leur côté, les pompiers aident ceux qui ont préféré rester chez eux afin d'éviter les pillages. "On a eu la colère, maintenant, on est résigné", nous confie un propriétaire. Dans certaines rues, le gaz et l'électricité sont coupés, mais le service d'eau potable fonctionne toujours. À la mi-journée, la Charente dépasse les 6m10 à Saintes. Un niveau qui pourrait progresser encore jusqu'à lundi. Les autorités s'attendent à évacuer de nouvelles personnes.