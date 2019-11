Inondations : tout un quartier évacué à Hyères

Près de Toulon, dans le Var, des routes sont inondées et la rivière Gapeau menace de déborder. À titre préventif, la mairie a décidé d'évacuer tout un quartier à Hyères. Près de 600 personnes ont alors quitté leur domicile. D'autant plus que la pluie devrait continuer de tomber toute la journée et une bonne partie de la nuit de ce 23 novembre 2019. Par ailleurs ce midi, sept départements sont en alerte orange. Les services de secours restent très vigilants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.