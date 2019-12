Inondations : un phénomène qui se répète

Dans le Sud-Est de l'Hexagone, les sols sont saturés d'eau. Les quantités de pluies ne sont pas forcément exceptionnelles mais elles risquent de ne pas pouvoir s'évacuer. D'où cette deuxième alerte rouge en seulement quelques jours. Ce dimanche soir, l'Ouvèze, l'Argens et la Nartuby inquiètent particulièrement les prévisionnistes avec ses terres gorgées d'eau car des débordements sont à craindre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.