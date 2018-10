Inondations dans le Var : à qui la faute ?

À Sainte-Maxime, les berges n'ont pas permis à l'eau de s'écouler normalement lors des fortes pluies, survenues dans le Var mercredi 10 octobre 2018. Par conséquent, celle-ci a envahi plusieurs quartiers et a fait de nombreux dégâts matériels. Pour les habitants, ce genre de situation n'étonne pas vraiment vue que lesdites berges ont été mal entretenues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.