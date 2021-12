Inquiétude face au variant Omicron

La première mesure prise dans l'Hexagone face à l'émergence du nouveau variant Omicron a été effective à Roissy ce dimanche matin. Aucun voyageur dans le vol en provenance de Johannesburg si ce n'est le personnel navigant Air France rapatrié. Pour cause, tous les voyageurs en provenance de l'Afrique australe sont désormais interdits d'entrée sur le sol français. Selon le ministre de la Santé, il n'y a pas de cas du variant détecté dans le pays pour l'instant, mais ce n'est qu'une question d'heures. Pour bloquer une éventuelle propagation, la règle change. Désormais, toute personne contact d'un cas confirmé, ou possible, du variant devra être isolée même si elle est vaccinée. Les gens provenant d'Afrique australe sont invités à faire un test PCR plutôt qu'antigénique afin de permettre un séquençage et de déterminer la présence ou non du variant. Face à ce nouveau variant, le monde se barricade à nouveau. En Grande-Bretagne, les mesures de contrôle s'adressent à tous les voyageurs. L'option la plus radicale est celle choisie par Israël qui a détecté un cas sur son sol. TF1 | Reportage S. Pinatel, H. Bonnet