Insécurité à Marseille, un quartier privé de courrier

Cela fait sept ans que cette habitante d'un quartier de Marseille ne reçoit plus de colis. Plus de lettres non plus depuis une semaine. Il faut prendre et payer le bus pour se rendre aux bureaux de La Poste. Mais certains de ses voisins continuent de recevoir du courrier de temps en temps. Cela fait plusieurs mois déjà que les tournées ne sont plus régulières. Une question de sécurité des agents de La Poste. Dans son communiqué, la direction de La Poste dénonce aussi des interphones hors service et des noms illisibles sur les boîtes aux lettres. Pour une association des quartiers nord de Marseille, il s'agit de bien plus qu'un problème de courrier. "A force de retirer le service public dans les quartiers nord de Marseille. Cela montre aux habitants que ce ne sont pas des citoyens à part entière. Une situation vraiment dramatique", explique Amine Kessaci, président de l'association "Conscience". Certains artisans ou livreurs privés refusent déjà d'intervenir dans ce quartier de 2 500 habitants. TF1 | Reportage F. De Juvigny, T. Rolnik