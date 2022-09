Insécurité à Marseille : un quartier privé de courrier

Au total 2 500 habitants vivent dans le quartier de Bricarde. Mais désormais, le facteur n'y entrera plus. Une dame de 64 n'a plus reçu un colis depuis sept ans, plus une lettre depuis une semaine. Sa seule solution est de prendre le bus jusqu'au bureau de Poste. "Ce n'est pas normal, c'est injuste", s'exprime-t-elle. "Quand on va chercher le suivi du colis, il dise "Votre quartier n'est plus desservi". Ça nous fait ressentir qu'on est un peu délaissé", ajoute un senior. Le courrier est distribué dans certains immeubles, mais pas tous les jours. "Au bout de 6-7 jours, ils balarguent 7-8 lettres, alors que ces dernières sont datées. Quand ce sont des lettres importantes, une amende ou quelque chose, il y a un délai dessus", regrette un autre senior. Pourquoi suspendre la distribution du courrier ? "La sécurité des agents (...) doit être appliquée au même titre que l'accès à la distribution postale. On ne distribue pas dans n'importe quelle condition, on ne travaille pas dans n'importe quelle condition", répond la direction de La Poste. L'entreprise dénonce des interphones hors service des boîtes aux lettres aux noms illisibles et des incivilités. TF1 | Reportage F. De Juvigny, T. Rolnik, M. Alibert