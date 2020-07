Insécurité à Nice : ce que le maire Christian Estrosi a retenu des annonces du Premier ministre

Ce samedi, Jean Castex s'est rendu à Nice pour parler insécurité. Au micro de l'équipe du 13 heures TF1, le maire de la ville Christian Estrosi nous a livré ce qu'il a retenu des annonces faites par le Premier ministre. Selon l'élu, le discours était "offensif, courageux et déterminé". Il estime également que "le chef de gouvernement ne s'est pas contenté de mots mais est passé à l'action". Qu'a-t-il dit d'autre au sujet de l'allocution de Jean Castex ? Quelles sont les mesures envisagées ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.