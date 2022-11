Insert et poêle à bois : les fabricants ont du mal à fournir

Qu'elle soit ronde ou triangulaire, la bûche est le nouveau Graal des consommateurs. En Auvergne, le stock de poêle à bois s'amenuise chaque jour. Pour faire face à la demande, le groupe Seguin a dû totalement se réorganiser. Désormais, dans l'Hexagone, les fabricants vendent 70 % de poêle à bois contre 20 % de poêle à granuler, pourtant, au top des ventes, l'an dernier. Seulement, voilà, la pénurie de matériaux freine considérablement la production. Le groupe Seguin mise sur liliale au Danemark pour fournir le marché français comme européen. Les commandes en Allemagne ont récemment doublé. Le délai de livraison. Reste une difficulté majeure. Avec près de 360 000 poêles à bois déjà commandés, les poseurs sont débordés et trop peu nombreux sur le marché. Un casse-tête de plus pour les revendeurs. Enfin, pour bénéficier de la PrimeRénov, les consommateurs doivent passer commande chez un professionnel agréée. TF1 | Reportage N.Chiesa, C. Sebire, P. Delannes