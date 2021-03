Insolite : demandez, vous êtes livrés !

De nos jours, vous pouvez tout vous faire livrer à domicile. Plante, vêtement, instrument de musique, petit-déjeuner, nécessaire de rasage, médicament, et même alcool, cigarette ou préservatif. Le prix de certains produits sera toutefois doublé. Il faut savoir que la livraison à domicile ne date pas d'hier. Elle apparaît et se développe dans le XIXe siècle avec l'essor des grands magasins. Les enseignes en font même une spécialité. Le but est de se démarquer en offrant un service de luxe à la bourgeoisie parisienne. En 2003 en France, il y a eu l'explosion du commerce en ligne. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, la livraison à domicile touche toutes les classes d'âge. Avec la pandémie, certaines entreprises ont dû se réinventer. C'est le cas de celle de Jean Français. Depuis presque un an, son entreprise dans l'événementiel est à l'arrêt. Il n'y a plus de séminaires ni de goûter d'enfants. Alors, depuis octobre, il recycle ses machines pour livrer à domicile des barbes à papa et des pop-corn. La suite dans le reportage ci-dessus.