Insolite : ils dessinent en courant

Le dessin GPS ou "GPS drawing" est une tendance venue des États-Unis. Là-bas, le quadrillage urbain régulier permet des merveilles. Pour les Français, la compétition est déséquilibrée avec nos rues tortueuses, mais nos coureurs partagent quand même leurs exploits sur internet. Cette nouvelle requiert de la motivation, car les plus petites œuvres représentent souvent un effort de plusieurs dizaines de kilomètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.