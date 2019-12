Insolite : ils font pousser du mobilier dans les arbres

Dans un champ au centre de l'Angleterre, chaque arbre est coupé à la base pour que ses branches s'enroulent autour d'un moule en acier en poussant. Il faut entre six et dix ans pour voir le fruit du travail. Plus de 400 meubles sont en train de pousser et le carnet de commandes est plein. Le coup de ces oeuvres d'art unique varie entre 1 000 et 30 000 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.