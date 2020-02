Insolite : la folie des igloos

C'est la nouvelle attraction de Val Thorens. Un igloo en bord de piste rythme la journée des skieurs et attise la curiosité. À l'intérieur, on y trouve un bar, un restaurant, et même un hôtel. Si cette station l'inaugure cette année, dans les Alpes, Avoriaz ou encore Les Arcs ont en fait un rendez-vous incontournable depuis cinq ans. En mode hôtel de luxe ou en mode artisanale, la folie des igloos n'en finit pas de séduire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.