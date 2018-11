Insolite : des maisons à imprimer

On connaissait les pièces détachées, et même les organes imprimés en 3D, mais pas encore les maisons. C'est désormais chose faite. D'ailleurs, la première d'entre elles est récemment sortie de terre à Nantes. Il n'aura fallu au robot que quelques jours pour monter les murs de ce logement social. Alors, devrait-on s'attendre à ce que ce procédé révolutionne le secteur du bâtiment ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.