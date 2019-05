Insolite : des ponts vivants !

Au cœur de la jungle indienne, se trouvent d'incroyables chefs-d'oeuvre d'architecture façonnés par la nature et les hommes. Il s'agit de ponts entièrement végétaux, qui font partie d'un réseau de près de 80 ouvrages majestueux. Ces derniers sont capables de supporter la charge de 35 personnes, les crues soudaines et les tempêtes récurrentes dans la région. Découvrez le secret de leur fabrication avec nos reporters. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.