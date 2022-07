Insolite : sculpteurs sur paille

Un rhinocéros au pied du Galibier, c'est l'une des énormes surprises qui étonnent les promeneurs. Une douzaine d'œuvres prennent ainsi forme lentement au gré de l'inspiration de sculpteurs professionnels. Réalisées avec de la paille et du foin, elles ont toutes en commun, d'être monumentales. "En une semaine, on arrive à faire un truc qui fait quatre mètres de haut, six mètres de long", déclare Jean-Paul Schwindy, sculpteur. Les artistes disposent de 600 kg de foin et de 400 kg de paille, mais aussi du bois, du grillage et de la toile de jute. Les équipes sont composées de deux personnes. Joël, un artiste bourguignon, travaille avec son fils. Les esquisses et les maquettes leur permettent de concrétiser la sculpture, pour terminer dans le temps impartis, six jours, en se partageant les tâches. Côme Nottaris, étudiant, s'occupe de fabriquer le squelette."C'est un peu comme le corps. Les os d'abord, la structure pour tenir, c'est avec le bois. Ensuite, on fait quelque chose pour donner un peu plus de forme... Et à la fin, on couvre avec la paille et le foin pour que ce soit bien opaque", explique-t-il. "La paille, on s'en sert pour faire la texture et le foin pour la forme", ajoute Joël Nottaris, sculpteur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. T F1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi