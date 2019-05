Insolite : le taxidermiste de poissons

Bernard Bourlès est l'un des rares taxidermistes de poissons en France et en Europe. En clair, il naturalise les poissons. Ce scientifique intervient également dans la station de biologie marine de Concarneau qui alimente notamment les collections du Muséum d'Histoire Naturelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.