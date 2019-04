Insolite : un château caché sous la colline

Françoise Barbier et son mari avaient acheté un petit bout de campagne. Seul trônait une colline abrupte, recouverte d'une épaisse forêt. En creusant, ils y découvrent un bâtiment caché. Il y a 25 ans, celui-ci était encore invisible. Pas la moindre mention sur le cadastre. Vieux de 500 ans et modifié à la renaissance, le château de Lantis est réapparu avec la porte intacte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.