Insolite : voyage au cœur du réacteur nucléaire

C'est l'histoire d'un lieu fantôme, figé dans le temps. Celle de l'unique centrale nucléaire au monde construite, jamais mis en service. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de Vienne sur les bords du Danube à Zwentendorf. Notre guide, Stefan Sar, nous accueille. Et nous voilà plongés en seulement quelques minutes dans l'univers des années 70. Ici, tout est resté dans son jus, comme ces combinaisons d'ouvrier prêtes à l'emploi, mais qui n'ont jamais servi. Comme ce portique mesurant la radioactivité. l'expérience est unique au monde. Nous rentrons dans une salle au plus près du cœur du réacteur nucléaire. Un réacteur à eau bouillante, exactement le même modèle que ceux qui ont été endommagés à Fukushima. "Ici, c'est un lieu qu'on ne peut pas visiter si la centrale est en service. Il ferait beaucoup trop chaud et surtout la radioactivité serait extrême", a expliqué Stefan Sar. Mais à Zwentendorf, il n'y a jamais eu de trace d'uranium enrichi. Cette centrale, la seule d'Autriche devait la faire entrer dans l'air du nucléaire. Seulement, voilà, le 5 novembre 1978, les Autrichiens se prononcent contre l'énergie atomique à travers un référendum. Cout de la construction, 380 millions d'euros pour un site qui restera inerte plus de 30 ans, malgré les fantasmes les plus fous, comme le raconte notre guide. "Un entrepreneur a voulu transformer la centrale en parc d'attractions, mais le projet est tombé à l'eau. Un autre, un peu dingue, a voulu en faire un cimetière où les gens seraient enterrés debout. Et ça n'a pas marché. Tout comme un projet de film hollywoodien. Pendant 30 ans, tout a échoué", a-t-il dit. Mais en 2005, le site est racheté par l'équivalent d'EDF en basse Autriche. Et depuis, 15 000 curieux visitent chaque année ce lieu chargé d'histoire. Dans la salle de contrôle, chacun peut improviser, maîtres des lieux. La centrale reste donc sous contrôle, sauf peut-être lorsqu'elle se loue pour des fêtes privées ou des festivals de musique techno. Mais rassurez-vous, ce site a d'autres vocations. Des panneaux voltaïques sont installés sur le toit et tout autour de l'édifice produisent de l'électricité solaire. Objectif, faire de ce lieu un symbole des énergies renouvelables. TF1 | Reportage A. Basar, Q. Danjou