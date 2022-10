Institut Pasteur : le gardien du risque alimentaire

À chacune des crises alimentaires, parfois meurtrières, l'alerte est partie du laboratoire de l'Institut Pasteur. Chaque jour, des centaines de prélèvement biologique arrivent de tout l'Hexagone. Ils proviennent de patients contaminés par des salmonelles Shigella ou par la bactérie Escherichia coli. En cas d'alerte, les autorités sanitaires interrogent les malades pour trouver ce qui les a intoxiqués. Cette veille microbiologique est permanente. Chaque année, 10 000 à 11 000 bactéries atterrissent dans ce laboratoire. À chaque arrivage, il faut les cultiver, en extraire l'ADN et obtenir grâce à des machines la carte d'identité génétique de chacune d'entre elles. Le laboratoire abrite également une collection unique au monde. Certains tubes datent de la Première Geurre mondiale. Leur analyse permet de comprendre l'évolution des bactéries à travers le temps et sert aussi les enquêtes contemporaines. En 2017, lors de la crise du lait infantile contaminé à la salmonelle, les chercheurs ont retrouvé dans leurs archives une souche identique. TF1 | Reportage C. Bayle, F. Le Goïc