Institution française : l'impossible réforme de l'ENA

ENA, ces trois lettres sont connues dans le monde entier comme les initiales de l'École nationale d'administration. Créée en octobre 1945, juste après la guerre, elle doit aider au redémarrage du pays en formant ses grands cadres. Quatre présidents de la Ve République, neuf Premiers ministres, et de très nombreux responsables politique ou de grandes entreprises sont sortis de ses amphithéâtres. Toutefois, la concentration alimente les critiques, apparus dès 1960, comme la sélection et la reproduction des élites, l'absence de mixité sociale, ou encore le conservatisme de l'enseignement. Mais depuis des années, l'institution s'est transformée. Elle a ainsi déménagé à Strasbourg en 1991. Plus récemment, l'ENA met l'accent sur la performance et les stages concrets en ministère, en préfecture ou en entreprise. Il y a un an et demi, l'une de nos équipes avait rencontré des élèves. Ils s'estimaient légitimes et représentatifs de la société. Parmi eux, se trouvait Maxime Thory. Entré via le concours externe, il regrette aujourd'hui la disparition de l'institution. Il estime que l'école paie pour les carences de l'ensemble de l'enseignement français. La suite dans le reportage ci-dessus.