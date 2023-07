Insultes, menaces, agressions : les policiers pris pour cible

Le dimanche 2 juillet, une policière de 29 ans est poursuivie par deux hommes, sur la route, alors qu'elle rentre chez elle. Après plusieurs minutes, le véhicule lui barre le passage à un feu rouge. Une course-poursuite s'engage. Ses deux enfants de six et huit ans sont à l'arrière. Les deux suspects sont finalement interpellés, quelques heures plus tard. La jeune femme porte plainte, mais celle-ci est classée sans suite. Les individus sont relâchés, laissant la mère de famille désemparée. Depuis le début des émeutes, près de 700 policiers ont été blessés, plusieurs en dehors de leur service. Pour protéger les agents, certains syndicats demandent d'anonymiser les policiers qui remplissent tous les procès-verbaux, ou encore de mettre les cartes grises des véhicules des fonctionnaires à l'adresse de l'administration. Perrine Sallé, membre de l'association "Femme des Forces de l'Ordre en Colère", n'a jamais reçu autant de sollicitations. Les précautions sont devenues quotidiennes. Ces dernières semaines, les adresses de certains policiers ont même fuité sur les réseaux sociaux. TF1 | Reportage M. Merlier, F. de Juvigny, F. Amzel