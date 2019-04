Racisme : la plaie des stades de football

De nouvelles insultes racistes ont été proférées le vendredi 12 avril 2019 au cours du match de football opposant les équipes de Dijon et Amiens. Le capitaine picard Prince Gouano a été la cible de cris de singes. Le spectateur à l'origine des faits a immédiatement été interpellé. Les réactions autour de cet incident montrent que le milieu du football n'est sans doute plus prêt à accepter ces pratiques longtemps banalisées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.