Intelligence artificielle : elle peut sauver la forêt

Pour protéger des incendies la plus grande forêt d'Europe et ses 900 000 pins maritimes, le savoir-faire de ces deux techniciens, en images, est devenu indispensable. Ils sont là pour vérifier le fonctionnement des trois caméras installées en haut d'un tour de guet. À plus de 40 mètres de haut, ils procèdent à l'inspection du matériel : une caméra noire avec essuie-glace intégré ainsi que deux caméras blanches. La caméra noire est pilotée à distance par un pompier. Les deux caméras blanches, elles, filment la forêt en continu. Elles sont capables de détecter les départs de feu en se référant à une immense base de données, composée de milliers de photos. Que se passe-t-il en cas d'alerte ? Dans le QG des pompiers des Landes, un opérateur est connecté aux 57 caméras du dispositif. Quand un incendie est détecté, il suffit de pointer deux caméras, via deux tours de guet pour avoir sa localisation précise. L'intelligence artificielle est un allié devenu incontournable, surtout avec l'augmentation des incendies. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, V. Abellaneda