Intempéries : 58 communes privées d'eau potable en Normandie

A Rouen, cela fait cinq jours que l'eau est impropre à la consommation. Une situation qui oblige les boulangers à changer leurs habitudes. A la place de l'eau du robinet, ils utilisent 25 packs d'eau par jour pour fabriquer leurs pains. Du côté des habitants, l'eau minérale est de mise car pour eux, vivre sans eau potable n'a rien d'exceptionnel. Il faudrait néanmoins mettre un terme à ce désagrément. Et pour ce faire, des travaux sont nécessaires, estime le maire de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.