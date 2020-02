Intempéries à répétition : l'économie perturbée dans le Nord

Avec la tempête Dennis, la troisième tempête qui frappe le Nord en une semaine, la pêche est quasiment à l'arrêt. Les bateaux sont à quai et sur 25, seules cinq aubettes à poissons sont ouvertes à Boulogne-sur-Mer. Par ailleurs, le marché est pratiquement désert. Pour cause, les commerçants ne sont pas venus. Illustrations dans les régions de Wimereux et de Boulogne-sur-Mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.