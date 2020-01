Intempéries au Brésil : une trentaine de morts et une dizaine de personnes disparues

Le bilan est très lourd suite à des intempéries au Brésil. Une trentaine de personnes sont mortes et dix-sept autres sont toujours portées disparues. Rien qu'hier, en l'espace de vingt-quatre heures, les pluies ont dépassé celles enregistrées en moyenne sur tout un mois de janvier. Environ 3 000 personnes ont dû être évacuées dans l'Etat de Minas Gerais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.