Intempéries au Japon : quatorze décès présumés dans une maison de retraite

Au Japon, l'ouest du pays a essuyé depuis vendredi des pluies torrentielles. Le fleuve Kuma a débordé de son lit provoquant des inondations dramatiques. 75 000 habitants ont été invités à évacuer leur domicile. Les autorités sont particulièrement inquiètes pour une maison de retraite où quatorze pensionnaires pourraient avoir trouvé la mort. L'agence météorologique japonaise a proclamé le plus haut niveau d'alerte pour toute cette région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.