Intempéries : coupures d'électricité et inondations

Dans le noir même en plein jour, impossible pour cette famille d’ouvrir ses volets électriques. “On ne peut pas faire à manger parce que c'est une plaque à induction, donc électrique. On ne peut pas regarder la télé, on ne peut pas faire grand-chose. Plusieurs centaines de foyers étaient encore privés d'électricité cet après-midi 24h après le passage de la tempête en Bretagne. “Il y a du boulot. Tout a été arraché, tout a cramé. Les réparations sont assez compliquées. Dans le Nord, ce n'est pas le vent qui a fait des dégâts, mais l'eau. Plusieurs rivières sont sorties de leurs lits. À Crépin, la rue principale est inondée. Impossible à certains endroits de distinguer le trottoir. Le département reste ce soir placé en vigilance orange. Le risque de crue est plus grand dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. À Oloron-Sainte-Marie, la pluie tombe depuis samedi matin. Les précipitations vont encore s'intensifier cette nuit, prévient Météo-France. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Giraud, N. Resmann, S. Hembert, G. Delobette, G. Ploye, F. Resbeut? S. Deshaies, C. Marchina