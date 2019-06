Intempéries dans la Drôme : des témoins encore sous le choc

La région Rhône-Alpes a été frappée à plusieurs endroits par des déluges de grêles et de pluies le 15 juin 2019 après-midi. Les témoins sont sous le choc à cause des orages qui n'ont durée qu'une quinzaine de minutes, mais d'une violence inouïe. Les dégâts matériels engendrés par cette catastrophe sont considérables. Une touriste allemande est décédée après avoir été écrasée par un arbre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.