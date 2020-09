Intempéries dans le Gard : un torrent de boue laisse le village de Valleraugue dévasté

Le Gard a subi samedi un phénomène météo impressionnant. Il y était tombé l'équivalent de quatre mois de pluie en seulement 24 heures. Le village de Valleraugue est totalement dévasté. Il faudra des mois pour tout reconstruire, déblayer les gravats, réparer les routes et les ponts que la fureur de l'eau a emportés sur son passage. L'armée et la Croix-Rouge sont arrivées en renfort pour aider les habitants parfois désemparés face à l'ampleur des travaux qui s'annoncent.