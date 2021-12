Intempéries dans le Sud-ouest : des maisons toujours inaccessibles à Peyrehorade

Ce samedi, la pluie a cessé de tomber sur Peyrehorade. Mais si la décrue est amorcée, le village est encore cerné par les eaux. Des terres sont inondées et des centaines de maisons isolées. Certains habitants n'avaient pas souhaité être évacués pour mieux protéger leurs biens. "Si par exemple, on évacue, on perd tout ce qui est à l'intérieur", craint Yoann Dasquet, sinistré. Lors du pic de la crue, le niveau de la rivière s'est approché des valeurs historiques de 2018. Pour la famille Dasquet, il faut désormais évacuer l'eau et commencer à nettoyer la maison. Ces dernières années, ils en ont malheureusement l'habitude. Chez cet autre sinistré, l'eau est montée jusqu'à 70 cm dans le garage. Il doit attendre que le niveau baisse encore avant d'évacuer la boue. La décrue est particulièrement lente. Selon ce pêcheur professionnel, elle peut durer jusqu'à quatre jours. Les riverains évacués vendredi n'ont pas pu regagner leur domicile aujourd'hui. Autour d'eux, la solidarité s'organise pour la deuxième nuit consécutive. "On a été logés gracieusement par un élu de la commune qui n'a pas voulu nous laisser dormir dans le camion", précise Marie-Christine Gaspar, riveraine évacuée. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'état de catastrophe naturelle serait déclaré dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. TF1 | Reportage G. Ployé, N. Forestier