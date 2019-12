Intempéries dans le Sud-Ouest : des milliers de foyers sans électricité

La tempête Fabien a frappé en premier le sud-ouest dans la nuit du samedi à dimanche. Sur les côtes, les rafales ont atteint les 150 km/h et jusqu'à 95 000 foyers ont été privés d'électricité. Des vents ont aussi soufflé très fort dans les terres. Une tornade a provoqué une grosse frayeur à Serres-Sainte-Marie dans le Béarn. La Charente-Maritime, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine sont désormais sous vigilance orange aux inondations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.